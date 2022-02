Cestello elevatore cade su auto, illesi operaio e automobilista

(ANSA) - GENOVA, 19 FEB - Un cestello elevatore utilizzato per lavori sulla facciata di un edificio in via Berghini, a Genova, dove, è stato montato un ponteggio, è precipitato mentre un operaio era al lavoro. Il cestello, caduto da pochi metri di altezza, ha colpito un'auto in transito. Sono rimasti illesi sia l'operaio che la automobilista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco gli agenti della polizia locale e i mezzi del 118. (ANSA).