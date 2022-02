Andreazzoli: Abbiamo pagato i nostri errori

(ANSA) - GENOVA, 19 FEB - Soddisfatto della prova ma meno del risultato al Ferraris di Genova il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli. "Ancora una volta, come accade da diverse partite a questa parte - ha detto il tecnico nel dopopartita - ci è mancata la concretizzazione del lavoro svolto, e questo dispiace perché in definitiva è il risultato quello che rimane nel sottopelle. C'è comunque la consapevolezza - ha sottolineato - di averla fatta da padroni contro un avversario così in uno stadio del genere e questo ti rimane e ti fa crescere. Purtroppo cresciamo attraverso gli errori, e in serie A quando li fai poi sono pensatissimi". (ANSA).