UilPa, aggressioni e incidenti nelle carceri liguri

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - C'è "forte disagio" nelle carceri liguri "e in questo caso a Sanremo, Marassi e La Spezia" dove si sono verificati alcuni fatti che "mettono in forte discussione le minimizzazioni delle Direzioni che rispetto ai tanti fatti di violenza servono a poco". Lo denuncia la UilPa, sindacato della Polizia penitenziaria.

Secondo quanto riferito dal segretario Fabio Pagani, nel primo pomeriggio di ieri un detenuto di origine magrebina ha distrutto e messo a fuoco la sua cella nel reparto isolamento del carcere di Valle Armea, a Sanremo. Il detenuto, con fine pena 2037, è stato estratto vivo dalla cella e successivamente ha aggredito agli agenti sputando loro addosso. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso di Imperia dove è tutt'ora ricoverato in osservazione.

Nel carcere di Genova Marassi invece, il gruppo elettrogeno ha preso fuoco ieri pomeriggio e il fumo ha invaso l'intero istituto nei reparti dove sono detenute 700 persone. Nel carcere della Spezia, invece, "preoccupano - scrive Pagani - i detenuti con il Covid sono 19" (ANSA).