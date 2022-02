Hit parade nel segno di Sanremo, Blanco al top album

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Classifiche musicali ancora nel segno di Sanremo: i brani del festival - su tutti il vincitore, Brividi - monopolizzano la top ten Fimi-Gfk dei singoli e gli artisti primeggiano anche tra gli album, con Blanco che riconquista la vetta con Blu Celeste, seguito da Rkomi con Taxi Driver e dalla compilation Sanremo 2022 a chiudere il podio.

Due le new entry della settimana tra gli album: in quarta posizione Lauro - Achille Idol Superstar, la nuova edizione dell'album Lauro con sei nuove bonus track tra cui Domenica, il brano che ha visto l'artista in gara all'Ariston con l'Harlem Gospel Choir; e in decima Earthling, il nuovo album solista di Eddie Vedder, prodotto dal vincitore del Grammy Andrew Watt, a cui seguirà il suo primo tour da solista dell'artista in oltre un decennio.

Tra i singoli, dominano Mahmood & Blanco con Brividi, il brano che ha trionfato a Sanremo, seguiti da Irama con Ovunque sarai, La rappresentante di lista con il tormentone Ciao Ciao, Sangiovanni con Farfalle e Dargen D'Amico con Dove si balla. E poi, a seguire, Elisa (O forse sei tu), Rkomi (Insuperabile), Tananai (Sesso occasionale), Matteo Romano (Virale) e Ditonellepiaga & Rettore (Chimica).

Nella classifica vinili è subito in testa Achille Lauro con Lauro - Achille Idol Superstar, davanti ai Maneskin (Teatro d'Ira Vol. I) e Blanco (Blu Celeste). (ANSA).