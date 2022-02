Da Regione 15 mln per edilizia scolastica

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Stanziati oltre 15 milioni per il miglioramento degli edifici scolastici. L'operazione coinvolgerà 14 scuole. I lavori riguardano l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico degli edifici e verranno finanziati tramite i fondi del Pnrr.

Gli Enti coinvolti sono: nell'imperiese i Comuni di Ventimiglia, Taggia, San Lorenzo al Mare e la Provincia di Imperia; nel savonese i Comuni di Laigueglia, Noli e la Provincia di Savona; nel genovese i Comuni di Busalla, Rezzoaglio e la Città Metropolitana di Genova; nello spezzino i Comuni di Portovenere, di Santo Stefano Magra, di Lerici e la Provincia della Spezia.

"Grazie ad uno stanziamento di oltre 15 milioni di euro - affermano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale all'Edilizia Scolastica Marco Scajola - potremo garantire edifici scolastici più moderni per oltre 3.000 studenti liguri. L'obiettivo della Regione è investire i fondi in arrivo, non solo del Pnrr, realizzando un'attenta analisi del fabbisogno esistente, per stimolare in modo significativo lo sviluppo economico del territorio, coniugandolo al rispetto dell'ambiente, alla tutela delle nuove generazioni e all'inclusione". (ANSA).