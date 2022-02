Covid: Liguria sotto 20 mila i positivi, calano anche ricoveri

Scendono sotto i 20 mila i positivi totali in Liguria, sono 19433 e calano ancora i ricoveri. Nel dettaglio sono 1.375 i nuovi casi a fronte di 14.136 tamponi, di cui 4.460 molecolari e 9.676 antigenici rapidi. Il tasso di positività scende sotto il 10% dopo tante settimane e si attesta al 9,72%. I nuovi positivi sono 240 nell'Imperiese, 246 nel Savonese, 154 nel Tigullio, 184 nello Spezzino e 551 nell'area di Genova Gli ospedalizzati sono 512, 18 in meno di ieri. Di questi 26 sono in terapia intensiva di cui 15 non vaccinati. I guariti sono 2.427. Sei i morti con età compresa tra i 68 e i 91 anni.

Il numero dei morti da inizio pandemia è 5.049. Sono 18.909 le persone in isolamento domiciliare, 1.037 in meno rispetto a ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono 4.200. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 4809 vaccinazioni: appena 113 le prime dosi, 1085 seconde dosi e 3611 le dosi booster.

Toti, in due settimane ricoveri diminuiti del 46%

La Liguria resta ancora in zona gialla. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "I dati sono in discesa e fanno registrare un miglioramento su tutti i fronti, sia per quanto riguarda l'incidenza di nuovi positivi, sia per i ricoveri in media intensità e in terapia intensiva". "Diminuisce di un quinto rispetto al picco di fine gennaio - prosegue Toti - l'incidenza media settimanale di nuovi positivi su 100.000 abitanti. Dalla settimana scorsa si passa da 931 ai 635 nuovi positivi di questa. Nelle ultime due settimane diminuiscono anche del 46% i ricoveri ospedalieri. Si è passati da 87 nuovi ricoveri del 17 gennaio agli attuali 41. Dal 25 gennaio ad oggi diminuiti del 36% i ricoveri in media intensità e dal 9 gennaio in terapia intensiva i pazienti sono diminuiti del 43%. Per quanto riguarda la media giornaliera di vaccini degli ultimi sette giorni siamo a quota 5244"