Comunali: Toti, bene riconferma Peracchini alla Spezia

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - "Si chiude una vicenda che durava da fin troppo tempo, tutte le forze del centrodestra in Regione Liguria appoggeranno la ricandidatura del sindaco Pierluigi Peracchini, come avevo chiesto e detto che avrei fatto comunque, è stato un bravissimo sindaco, il primo ad espugnare la città al centrosinistra". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel primo podcast 'PunToti' sulla piattaforme online commenta l'esito del vertice del centrodestra alla Spezia.

"Peracchini ha fatto della Spezia un qualcosa di diverso da quella che è stata per anni, ci vediamo presto per la campagna elettorale, che sarà basata su ciò che abbiamo fatto per la città tutti insieme. - continua Toti - Anche il sindaco di Genova Marco Bucci avrà ovviamente intorno a sé tutte le forze del centrodestra". "Tutto è bene quel che finisce bene, anche se non ho capito perché questa storia era cominciata", aggiunge Toti riferendosi ai 'mal di pancia' all'interno della Lega in merito alla ricandidatura di Peracchini. (ANSA).