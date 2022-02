Comunali Genova: Dello Strologo e Iv prendono tempo

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Italia Viva non ha ancora preso una decisione su chi sostenere alle prossime comunali genovesi in attesa che il candidato del centrosinistra si esprima su alcuni temi, con un'attenzione particolare sulle infrastrutture. Così al termine dell'incontro tra il candidato giallorosso Ariel Dello Strologo con la deputata renziana Raffaella Paita e l'ex consigliere regionale Valter Ferrando, del direttivo di Iv, la composizione dell'alleanza anti Bucci è ancora tutta da definirsi. Secondo Dello Strologo l'incontro è stato "positivo", rappresentato da "un'ampia discussione". "Si va avanti con porte aperte da entrambe le parti in attesa di approfondimenti", dice.

Gli approfondimenti sono quelli necessari per dare una risposta su alcuni punti chiave, secondo i centristi, da quale sia la soluzione per il dislocamento dei depositi chimici alla sua idea sul progetto del nuovo Galliera, sullo Skytram in Valbisagno o sull'intero tracciato della gronda, fino alla battaglia di Italia Viva per la realizzazione di una nuova autostrada Genova Milano. "Per ora definirei l'incontro interlocutorio - dice Raffaella Paita - siamo stati fuori dall'alleanza delle ultime regionali e se è vero che oggi quell'alleanza presenta un altro tipo di proposta, questa differenza di atteggiamento deve avere un riscontro programmatico". Il candidato del centrosinistra si è preso almeno qualche giorno di tempo per studiare i dossier.

Intanto nei prossimi giorni dovrebbe farsi più chiara anche la posizione di Azione. Gli esponenti locali del partito di Calenda avevano rinviato ogni decisione al congresso nazionale. A caduta, ci sarà anche la scelta di Più Europa, visto che i due partiti sono federati. (ANSA).