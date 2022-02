Balneari: Lerda, emendamento irricevibile

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - "L'emendamento rischia di svendere un altro settore cardine del nostro made in Italy alle multinazionali, così come già accaduto in passato con la moda, il food, l'automotive e con le strutture alberghiere". Così Patrizia Lerda, del direttivo della Base Balneare, dopo il provvedimento adottato in Consiglio dei ministri sulla direttiva Bolkestein che prevede l'avvio delle gare a partire dal primo gennaio 2024.

"Riteniamo questo emendamento irricevibile - continua Lerda - frettoloso e pericoloso, perché non prende in considerazione il fatto che le imprese balneari sono beni e non servizi, non dà una risposta sulla scarsità delle risorse e non considera i legittimi affidamenti. Si parla di crisi post pandemia o di crisi di aziende e lavoratori, ma questo procedimento non tiene minimamente conto delle 30 mila imprese, lavoratori e lavoratrici e di tutto l'indotto che ruota intorno alla categoria. Questa iniziativa toglie il futuro, senza alcuno scrupolo, a chi ha dato invece anima e cuore per le proprie attività". (ANSA).