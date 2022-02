Covid: netto calo di ricoveri in Liguria, ma altri 12 morti

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Netto calo degli ospedalizzati per covid in Liguria. I ricoverati sono 545, 44 in meno rispetto a ieri. Tra questi malati 26 sono in terapia intensiva (16 non sono vaccinati), erano 28. Cala anche il numero dei positivi: sono 21180, 1007 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 2337. I nuovi casi sono 1342 a fronte di 13209 tamponi (4073 molecolari, 9136 test rapidi). Il tasso di positività è del 10,15%. I nuovi positivi sono 526 nell'area di Genova, 245 nel Savonese, 234 nell'Imperiese, 192 nello Spezzino e 145 nel Tigullio. Ci sono stati 12 decessi, 8 nei giorni dal 10 al 14 febbraio e 4 nelle ultime 24 ore. L'età era compresa tra 72 e 93 anni. I morti da inizio pandemia sono 5031. In isolamento domiciliare ci sono 20622 persone, 969 in meno , e in sorveglianza attiva ce ne sono 5085.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 5805 vaccinazioni. Le dosi booster sono arrivate a 889.358 e sono 1040864 i liguri con la dose di richiamo. Delle 5805 vaccinazioni 230 sono prime dosi, 1214 secondi dosi e 4361 dosi booster. (ANSA).