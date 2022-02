Comunali Genova: Dello Strologo, c'è spazio per Italia Viva

"Nel programma politico della mia coalizione c'è spazio per chi ha idee moderate e riformiste, questo vale sia per le forze politiche sia per gli elettori, l'incontro con Italia Viva sarà questa settimana". Così il candidato sindaco di Genova per i giallorossi Ariel Dello Strologo a margine dell'incontro pubblico con i cittadini organizzato dall'associazione 'Genova che osa' conferma l'obiettivo di allargare la coalizione a Italia Viva. Secondo indiscrezioni l'incontro decisivo con i renziani dovrebbe avvenire venerdì a Genova.

"Devo re-incontrare tutti, i centristi sono una parte delle forze politiche che sono in campo, a me interessa che si riconosca che nel programma della mia coalizione c'è spazio loro", sottolinea Dello Strologo.

Nel corso dell'incontro, il candidato sindaco ha anche rimarcato che l'amministrazione Bucci ha messo da parte i più giovani. "I giovani sono stati dimenticati dall'amministrazione Bucci, che li ha considerati 'irrilevanti' favorendo la loro emigrazione e i contratti precari. Genova è una città che offre 1.700 posti negli asili nido per 17.000 domande. Voglio costruire un patto intergenerazionale perché l'attività amministrativa ha il compito di contrastare questa tendenza".