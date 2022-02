Tante neve a Santo Stefano, riaprono gli impianti di sci

È tornata la neve a Santo Stefano d'Aveto e nel fine settimana si preannuncia l'apertura totale degli impianti di risalita. Tra ieri e oggi sono scesi oltre 40 cm di neve e nel pomeriggio i gestori degli impianti hanno lavorato per preparare le piste. "Domani avremo il quadro preciso e potremo dire cosa riusciremo ad aprire - spiegano -, di sicuro finalmente si torna a sciare e speriamo che la neve duri fino a marzo così potremmo disputare la finale di Coppa Liguria, sarebbe la prima volta nella storia che la finale della F.I.S.I. Comitato Ligure si disputa a Santo Stefano d'Aveto".

Domani si attende la comunicazione ufficiale, la speranza è di aprire da giovedì a domenica anche se nel per il fine settimana le previsioni non sono buone.