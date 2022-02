Porti: Savona-Vado; 140 milioni per 34 interventi

(ANSA) - SAVONA, 15 FEB - Circa 140 milioni di euro per 34 interventi, già avviati o attesi nel prossimo futuro. Sono gli investimenti in corso nei porti di Savona e Vado Ligure elencati da Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nel corso dell'evento "Port of Savona-Vado (R)Evolution".

Il più importante è legato alla nuova diga di Vado Ligure: un intervento da 78 milioni di euro affidato a Fincosit. In corso tra gli altri anche il ripristino delle dighe danneggiate dalle mareggiate (costo 10 milioni) e un intervento strutturale a difesa della costa di Vado (2 milioni). In estate dovrebbe partire il ripristino del terminal traghetti di Vado, danneggiato nell'autunno 2018: la spesa prevista è di 6,6 milioni. Altre opere sono legate alla piattaforma contenitori inaugurata nel dicembre 2019, come una nuova viabilità (due interventi da 20 milioni l'uno) e la messa in sicurezza di due torrenti (altri 19,5 milioni).

La ricaduta occupazionale prevista tra diretta e indiretta è di 1300 unità, per un valore aggiunto di circa 700 milioni di euro. Prometeia ha inoltre stimato gli effetti generati dai lavori su occupazione e valore aggiunto in Liguria per i prossimi 4 anni: circo 38mila i posti di lavoro attesi tra diretto, indiretto e indotto, per un valore aggiunto che supera i 2 miliardi.

I due porti hanno inoltre partecipato al bando del Mite con un progetto da 25 milioni, da realizzarsi entro il 2025: grazie a 4 impianti fotovoltaici, sarà il primo porto in Italia in grado di autoprodurre l'energia utilizzata. (ANSA).