Peste suina: sono 39 i casi tra Liguria e Piemonte

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - Sono 39 i casi di peste suina tra Liguria e Piemonte riscontrati tra il 27 dicembre e il 14 febbraio. Fino a ieri erano 36. Lo si legge nel report dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Sono 20 i ritrovamenti in Piemonte e 19 in Liguria. Due positività sono state rilevate ad Arquata Scrivia, una a Montaldeo, tutti comuni in provincia di Alessandria. I Comuni con il numero più alti di casi sono Arquata Scrivia, Mignanego, Isola del Cantone e Rossiglione, tutti con quattro casi ciascuno. A seguire Campo Ligure, Lerma e Voltaggio, con tre positivi ciascuno. (ANSA).