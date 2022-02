Pedoni a rischio, Genova studia attraversamenti pericolosi

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - Censire gli attraversamenti pedonali di Genova e individuare, con la collaborazione dei municipi e sulla base delle statistiche di incidentalità, una prima tranche di quelli che rappresentano un forte rischio incidenti per i pedoni e nel contempo procedere a una progettazione che veda innovazione e tecnologia come punti strategici volti a rimodulare gli stessi attraversamenti".

Questo il contenuto di una mozione presentata in consiglio comunale da Lorella Fontana e Maurizio Amorfini, consiglieri della Lega, con l'obbiettivo di migliorare la sicurezza delle strade cittadini anche alla luce dei molti incidenti avvenuti in questo inizio 2022.

"Troppi incidenti e troppe vittime, è il momento di trovare una soluzione" dicono i consiglieri del Carroccio. La mozione è stata approvata all'unanimità, anche se non è mancata qualche frecciata dell'opposizione: "Forse dovreste chiedere agli assessori ai Lavori pubblici e viabilità perché non si sia fatto finora, visto che siete al governo da 5 anni". L'assessore alla Mobilità Matteo Campora ha ricordato alcuni interventi già eseguiti su vari attraversamenti cittadini, riverniciature e illuminazione, e ribadito che una programmazione esiste anche sulla base delle segnalazioni dei municipi. (ANSA).