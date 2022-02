Comunali: Bucci, sulla mia eleggibilità è tutto a posto

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - Il sindaco di Genova Marco Bucci risponde al candidato del centrosinistra alle prossime comunali, Ariel Dello Strologo, sulla questione della possibile ineleggibilità dell'attuale "sindaco - commissario" per via della nomina governativa legata alla ricostruzione del viadotto Polcevera.

Dello Strologo si è detto "preoccupato" e ha definito, da avvocato qual è, "grave" il problema. "Se lui è preoccupato mi dispiace, io preoccupato non lo sono. Mi fa piacere che si preoccupi per me, ma io non sono preoccupato", sottolinea Bucci.

"Ci sono già state interlocuzioni con il governo e con l'avvocatura dello Stato, non siamo per nulla preoccupati da questo punto di vista. Abbiamo anche documenti da parte del ministero e dell'avvocatura dello Stato che dicono che va tutto bene". Poi una stoccata sul candidato: "Di centrosinistra? Per ora di sinistra ma non so quanto di centro, ditemi se sbaglio", riferendosi al fatto che Italia Viva e Azione non hanno ancora sciolto le riserve su chi sostenere. (ANSA).