Studio S.Martino - Univesrità vaccini efficaci anche dopo 6 mesi

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - Grazie a cellule T "dalla memoria di ferro" anche dopo 6 mesi il vaccino resta efficace contro tutte le varianti, Omicron compresa. E' stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Cell uno studio del La Jolla Institute for Immunology di San Diego, in collaborazione con l'Itcss Ospedale Policlinico San Martino di Genova e l'Università di Genova. La ricerca, analizzando la risposta delle cellule T contro tutte le varianti del virus Sars Cov-2 finora identificate, ha per la prima volta dimostrato che queste ultime non riducono la risposta immunitaria garantita dai vaccini Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, che resta duratura ed efficace anche sei mesi dopo la vaccinazione.

Dai risultati di questa ricerca emerge che, sebbene gli anticorpi calino rapidamente, grazie ai linfociti T, cellule "dalla memoria di ferro", il sistema immunitario di chi è stato vaccinato produce una risposta duratura ed efficace contro tutte le varianti note. "È plausibile che il vaccino possa frenare anche le future varianti - spiega Gilberto Filaci, tra i coautori dello studio, docente UniGe e direttore dell'Unità di bioterapie del San Martino - perché è stato osservato che le cellule T di ogni individuo vaccinato sono 'allenate' a riconoscere non un solo elemento della proteina spike ma in media una ventina di pezzetti diversi del virus. Ciò rende molto poco probabile che il virus generi eventuali future varianti tali da renderlo capace di sfuggire del tutto al riconoscimento e all'eliminazione da parte delle cellule T. In pratica - continua l'esperto - queste cellule si comportano come chi sa riconoscere una persona da 20 dettagli diversi del viso: anche se poi indossa un paio di occhiali o taglia i capelli, è molto improbabile che questi cambiamenti siano tali da rendere irriconoscibile l'identità della persona". (ANSA).