Carige:Confindustria Liguria, con Bper operazione necessaria

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - "Era un'operazione necessaria.

Anche la storia degli ultimi 4 -5 anni lo dice, basta guardare tutti gli aumenti di capitale fatti e poi bruciati. Credo che non fosse più sostenibile una Carige standing alone, da sola".

Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria accoglie positivamente la notizia del via alla cessione dell'80% di Banca Carige a Bper. Positivo anche il commento del presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso. "Dopo anni di incertezza, l'operazione Bper apre a concrete prospettive di rilancio di Carige - dice Risso - tenendo conto che il Gruppo modenese non è presente in maniera diffusa in Liguria e che vanta esso stesso una cultura di banca del territorio. Dopo anni di incertezza, insomma, mi pare si possa guardare al futuro con ottimismo".

Positivo quindi che l'acquirente sia Bper. "Tutto sommato mi pare che il modello di Bper si possa avvicinare a quello di Banca Carige - dice anche Mondini - dove un certo tipo di territorialità potrà essere mantenuta e anche quello può essere un fatto positivo per la storia che la Carige ha sul territorio". Ovviamente resta l'attenzione su come si svilupperà l'operazione ma, ribadisce Mondini "bisognava trovare una soluzione". "Un futuro da sola per Carige - sottolinea - era in forte dubbio. Era evidente anche a chi ha tenuto duro, a tutti i risparmiatori che hanno dovuto subire mille aumenti di capitale e che ancora in parte ci sono, e bisogna pensare anche a loro, oltre ovviamente alla banca e ai dipendenti, e sperare che possano vedere un po' di luce". (ANSA).