Vaccini: Liguria, terze dosi e fascia 5-11 sotto media nazionale

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - La corsa alla vaccinazione pare registrare una frenata in Liguria, secondo i dati della Fondazione Gimbe. Il dato della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è in linea con la media italiana, è pari a 82,1% (media Italia 82%) a cui aggiungere un ulteriore 2,5% (media Italia 3,4%) solo con prima dose, ma sulla terza dose e sulla vaccinazione nella fascia di età compresa tra 5 e 11 anni le percentuali sono inferiori alle medie nazionali. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 79,9% (media Italia 83,5%); la popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 14,6% (media Italia 20,7%) a cui aggiungere un ulteriore 11,7% (media Italia 14,2%) solo con prima dose. Questi sono i dati della settimana dal 2 all'8 febbraio.

Nella stessa settimana si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-37,2%) rispetto alla settimana precedente. L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti suddivisi per provincia: Savona 1.266, Imperia 1.228, Genova 1.171, La Spezia 1.085 (ANSA).