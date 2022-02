Scontri Genova: condannati 43 manifestanti

Il tribunale di Genova ha condannato 43 manifestanti antifascisti per i disordini scoppiati in piazza Corvetto il 23 maggio 2019 in occasione della manifestazione organizzata per protestare contro il comizio di Casapound.

I manifestanti erano imputati a vario titolo di resistenza, porto di oggetti atti a offendere, travisamento e lancio di oggetti pericolosi. Le condanne vanno da 8 mesi a 4 anni.

Per quanto avvenuto in piazza sono stati condannati, in un procedimento parallelo, anche 4 poliziotti del reparto mobile, responsabili del pestaggio del giornalista di Repubblica Stefano Origone, scambiato per un manifestante. In primo grado gli agenti sono stati condannati per lesioni a 40 giorni di reclusione.