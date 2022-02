Parc0 Cinque Terre; Moggia nominato vicepresidente

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 FEB - Nuove nomine per il consiglio direttivo del Parco nazionale delle Cinque Terre. Emanuele Moggia, sindaco di Monterosso, è stato eletto vicepresidente della giunta esecutiva, in cui figurano anche la presidente Donatella Bianchi e la sindaca di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia.

"L'ente potrà finalmente contare sulla piena funzionalità di tutti gli organi di governance previsti dalla normativa ed iniziare così l'opera di rilancio del Parco", ha detto Bianchi a margine della riunione. Il consiglio ha poi affrontato alcuni dei punti che saranno sviluppati nei prossimi anni. Tra questi l'acquisizione dell'antico frantoio di Groppo, adibito ad area museale, in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Architettonici della Regione Liguria, e l'approvazione dell'addendum alla convenzione tra Parco e l'agenzia regionale Infrastrutture Recupero Energia per completare il ripristino del sentiero Verde Azzurro tra Manarola e Corniglia, la continuazione della Via dell'Amore, i cui lavori di messa in sicurezza sono partiti lo scorso mese. Approvato infine del Protocollo d'intesa con l'ente Parco dell'Isola di Pantelleria sul recupero dei terrazzamenti coltivati ed il piano operativo del reparto Carabinieri Parco Nazionale Cinque Terre per l'anno 2022. (ANSA).