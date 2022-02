S'arrampicano su archi Buren e pubblicano selfie, daspo 48 ore

(ANSA) - LA SPEZIA, 09 FEB - Si sono arrampicati sui portali di Buren, si sono messi a cavalcioni e si sono scattati foto e selfie, pubblicandole poi sui social network. La notte 'brava' di tre minorenni non è sfuggita agli 'occhi' della videosorveglianza di piazza Verdi, in centro alla Spezia. Gli agenti della polizia locale, grazie all'attentato monitoraggio dei social, e alla visione delle immagini catturate dalle telecamere, sono riusciti a definire l'identità dei tre giovanissimi, tra i 15 e i 17 anni. L'episodio risale alla serata del 29 gennaio scorso. I ragazzi sono stati convocati al comando di polizia locale con i genitori. Per ciascuno sanzioni fino a 600 euro per comportamenti lesivi della sicurezza e del decoro urbano e perché piazza Verdi è stata indicata nel regolamento comunale come area urbana di particolare interesse e rilevanza. Inoltre per i tre allontanamenti 'Daspo' di 48 ore dal centro città dal momento dell'accertamento: i provvedimenti sono stati trasmessi alla Questura e per loro potrebbe scattare anche il Daspo urbano. (ANSA).