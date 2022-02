Paga bolletta con portafoglio rubato a cliente che lo precede

(ANSA) - LA SPEZIA, 09 FEB - Ha rubato un portafoglio al cliente di un tabaccaio e, con la carta di pagamento che vi era all'interno, ha subito dopo saldato una bolletta presso il terminale dello stesso punto vendita. L'episodio è stato ricostruito dai carabinieri di Sarzana, che hanno identificato un residente a Sarzana di 35 anni, incensurato, grazie al circuito di videosorveglianza del negozio. I fatti risalgono allo scorso ottobre, quando un uomo di 55 anni, anch'egli di Sarzana, si era presentato in caserma per denunciare il furto del proprio portafoglio. Incrociando le immagini registrate e la traccia del pagamento elettronico, gli uomini dell'Arma sono risaliti negli scorsi giorni all'identità del presunto autore del furto. Una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione ha permesso poi di ritrovare il borsello di pelle nera appartenente al derubato. L'uomo è stato denunciato per furto. (ANSA).