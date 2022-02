In auto dopo aver bevuto, 31 patenti ritirate a Genova

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - Sono state 31 le patenti ritirate, nello scorso week end a Genova, dalla Polizia locale, a automobilisti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza. I controlli sono avvenuti soprattutto venerdì e sabato scorsi dalle 21 alle 4 in via Macaggi e via di Francia, ma anche in altre occasioni. Gli automobilisti controllati sono stati complessivamente1017. Di questi, 11 sono stati sanzionati anche penalmente a seguito di controllo con etilometro perché il tasso alcolemico riscontrato era superiore a 0,8 grammi al litro. 22 sono invece i guidatori che hanno ricevuto la sanzione amministrativa per essersi messi al volante con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l.

Anche due neopatentati sono incappati nei controlli: per uno è scattata la multa, perché aveva un tasso alcolemico tra 0,01 e 0,5 (rispetto al limite di 0 grammi per litro fissato dal Codice della Strada), all'altro, che aveva bevuto di più è stata ritirata la patente (ANSA).