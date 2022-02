Draghi a Genova: Toti,premier ha visto regione che non si ferma

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - "Grazie al presidente Draghi per aver scelto la Liguria per la sua prima visita istituzionale.

Nella nostra bandiera, che ho avuto l'onore di donargli, c'è la regione che non si è fermata neanche un minuto in questi anni nonostante le difficoltà, c'è la Genova del porto, delle Istituzioni, la Genova delle imprese e ci sono anche le altre province della nostra bellissima terra. Ci sono quella città e quella regione per cui i guai sono iniziati un po' prima che arrivasse il Covid, con il crollo del ponte Morandi. C'è quel popolo che ha saputo non solo ricostruire uno straordinario ponte ma anche risollevare un po' della dignità di un Paese che era finita sotto le macerie e ha saputo ricostruirsi in tempo rapido". Lo scrive sui social il governatore Giovanni Toti al termine della visita del premier a Genova.

"E lo sta facendo anche oggi - ha concluso Toti -, ripartendo dopo i mesi più duri della pandemia, grazie ai sacrifici della nostra sanità e di tutti i liguri. Questa è la Liguria che oggi abbiamo mostrato al premier Draghi e ne siamo orgogliosi".

(ANSA).