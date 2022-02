Da ministero Cultura 3 milioni per Villa Diana alla Gallinara

(ANSA) - SAVONA, 09 FEB - Finanziamento da 3 milioni di euro dal ministero della Cultura per la riqualificazione di Villa Diana sull'Isola Gallinara ad Albenga. L'intervento rientra, insieme ad altri 37, tra i progetti strategici che il ministero ha portato in Conferenza Stato Regioni e proprio oggi ha ricevuto il parere favorevole. "Il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese", ha commentato il ministro della Cultura Dario Franceschini. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha accolto positivamente la notizia: "Manifesto la massima soddisfazione per questo finanziamento a dimostrazione del fatto che il MIC ha ben presente l'importanza del nostro bene". E coglie l'occasione per rilanciare lo sviluppo turistico: "L'obiettivo è quello di far tornare l'isola fruibile a tutti i cittadini. Il passaggio successivo sarà coinvolgere i privati. La prospettiva che l'isola diventi un bene fruibile da parte dei cittadini albenganesi e dei turisti sta diventando sempre più concreta". Il progetto della Villa prevede interventi di restauro conservativo, consolidamento statico, risanamento igienico, riqualificazione funzionale, adeguamenti alla normativa vigente ed opere di allestimento espositivo e valorizzazione, per destinare l'immobile a "Centro di Documentazione per la Ricerca, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Archeologico dell'isola e dei Fondali Marini". Sarà anche sede del Parco archeologico-naturalistico subacqueo di Albenga e dell'isola Gallinara la cui attività si affianca al progetto del nuovo Museo Navale di Albenga, oggetto di altri importanti investimenti del Ministero, attraverso un programma di valorizzazione unitario e integrato (ANSA).