Ultras Spezia, ignorare Italiano e sostenere Motta

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 FEB - "Il sostegno a Thiago Motta e alla squadra sarà per novanta minuti ed oltre. Chi pensa sia più importante contestare il nostro ex allenatore, si sposti pure in altri settori". E' il comunicato della Curva Ferrovia, il gruppo ultras del tifo spezzino, apparso in queste ore sui social network del gruppo in vista di Spezia-Fiorentina di lunedì 14 febbraio. La partita che riporterà al Picco il tecnico Vincenzo Italiano, fautore della promozione degli aquilotti in serie A nel 2020 e della miracolosa salvezza nella stagione successiva.

Lo scorso giugno, pochi giorni dopo aver rinnovato il proprio contratto con lo Spezia, l'allenatore decise di cedere alle lusinghe del club di Rocco Commisso, provocando una frattura con la piazza che lo aveva celebrato per aver contribuito ad inaugurare il periodo di maggior splendore dello Spezia Calcio.

Gli ultras invitano però all'indifferenza. "La nostra priorità si chiama salvezza e va conquistata dando sostegno ad oltranza a questa squadra - si legge su Facebook -. Coloriamo tutto lo stadio di bianco e nero portando sciarpe, bandiere, due aste e vessilli che verranno utilizzati come coreografia iniziale".

(ANSA).