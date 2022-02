Pedone travolto da auto pirata alture Genova

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Un uomo di 44 anni è stato investito da un'auto pirata mentre attraversava la strada vicino le strisce pedonali in via Parco del Peraltro, sulle alture di Oregina. Il pedone è stato sbalzato per terra. L'uomo è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della sezione infortunistica della polizia locale per rintracciare il conducente. (ANSA).