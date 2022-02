Liguria, calano ancora positivi ma ci sono 19 morti

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Sono 3.094 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 29.777 tamponi, di cui 5.598 molecolari e 24.179 test antigenici rapidi. Il maggior numero dei nuovi casi è a Genova (1.344), seguita da Savona (542), Imperia (439), La Spezia (403), il Tigullio (354). 12 sono le persone non residenti in Liguria. Il numero dei casi positivi in Liguria scende ulteriormente: a oggi sono 33.761, 3.897 in meno rispetto a ieri. Calano anche gli ospedalizzati che a oggi sono 713, 5 meno di ieri. Calano anche le Intensive: sono 31, 23 delle quali riguardano pazienti non vaccinati. Ieri erano 33. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare: sono 33.041, 3.894 in meno rispetto a ieri.

Elevato invece il numero dei decessi che sono ben 19 in 4 giorni. Si tratta di 13 donne di età compresa tra i 56 e i 99 anni e 6 uomini, di età compresa tra i 69 e i 94 anni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 9.309 vaccini. A oggi le dosi booster somministrate sono 853.891. (ANSA).