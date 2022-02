Incendio nell'entroterra Genova, in azione anche canadair

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Sono intervenuti anche i canadair questa mattina per domare l'incendio divampato ieri pomeriggio sul monte Ramaceto, nell'entroterra di Genova in Val Fontanabuona. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme, alimentate dal forte vento. Il fronte del rogo è di un chilometro e mezzo. Sul posto sono presenti anche diversi volontari. (ANSA).