Incendio in appartamento a Genova, in salvo giovane

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Incendio in un appartamento in via Orsini, ad Albaro, la scorsa notte. I vigili del fuoco hanno salvato un ragazzo rimasto guidandolo dall'esterno fino alla porta. Le fiamme sono partite dal salotto a causa di un corto circuito. Quando i pompieri sono arrivati hanno visto il giovane affacciato alla finestra del quarto piano che chiedeva aiuto. I vigili del fuoco lo hanno guidato fino alla porta blindata dell'appartamento e poi sono intervenuti a domare il rogo.

