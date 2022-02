Hi Lex: al via tavolo trattativa azienda-sindacati

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Si è aperto oggi nella sede di Confindustria a Chiavari il tavolo di trattativa tra l'azienda Hi - Lex di Chiavari e le rappresentanze sindacali. Nessuna novità rispetto alle precedenti posizioni: da una parte la conferma dell'azienda che produce alzacristalli per auto di ritenere strutturali i 22 esuberi e dall'altra la richiesta di ammortizzatori sociali conservativi come gridato con forza durante il corteo di martedì scorso.

L'azienda si è impegnata ad esaminare le proposte avanzate dalla delegazione sindacale, prossimo incontro il 17 febbraio.

Domani i lavoratori si riuniranno in assemblea per decidere come proseguire la vertenza in corso. (ANSA).