Bollette: Sestri Levante, contro aumenti mini black out

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 08 FEB - "Anche Sestri Levante spegnerà le luci della città il 10 febbraio in modo simbolico, in una porzione limitata di città e per una mezz'ora, aderendo alla campagna contro l'impatto economico della crisi energetica". Lo ha detto il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio sottolineando che la crisi "va a pesare in primo luogo sulle famiglie e sulle imprese ma anche sulle strutture pubbliche comportando aggravi non sostenibili sui bilanci dei Comuni italiani" "Parliamo di Pnrr, di rilancio dell'economia, di nuove opportunità di investimento e sviluppo per il nostro futuro - sottolinea Ghio - e al contempo ci troviamo a dover affrontare gli effetti di una crisi energetica che vanno a sommarsi a quelli della pandemia. Un paradosso inaccettabile che peraltro per i Comuni rischia di trasformarsi nella necessità di interventi drastici per mantenere gli equilibri di bilancio".

Sestri Levante aderisce quindi alla protesta lanciata da Anci e Ali spegnendo le luci del centro storico sestrino e della via centrale di Riva Trigoso per mezzora, dalle 20 alle 20:30 di giovedì 10 febbraio. Lo scopo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare e spingere il Governo a fare qualcosa di concreto e urgente contro l'impatto della crisi energetica sui costi di gestione delle famiglie, delle imprese, delle grandi strutture pubbliche e sui bilanci degli enti locali, nella consapevolezza che molti Comuni italiani non riusciranno ad arginarla, rischiando di non chiudere i bilanci. Anche per i Comuni più virtuosi la gestione di questa crisi sarà difficile e comporterà conseguenze sulla gestione della città. (ANSA).