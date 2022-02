Scuola: studenti in piazza a Sanremo, ministero ci ascolti

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - Alcune centinaia di studenti hanno manifestato, stamani, davanti alla sede del Liceo Cassini, di Sanremo, contro la seconda prova scritta all'esame di maturità e contro la dipendenza della pubblica istituzione dalla politica.

"+ competenza - indifferenza", "Gli immaturi siete voi" e "Non ci ascoltano, facciamoci sentire": sono alcuni degli slogan mostrati dagli studenti, provenienti da tutta la provincia. Nel corso della protesta è anche stato lanciato un fumogeno.

Massiccia la presenza di polizia e carabinieri. "Abbiamo protestato per tre motivi - affermano alcuni rappresentanti di istituto -. Il primo è che non veniamo mai presi in considerazione nelle decisioni e in questo casso parliamo della seconda prova di maturità, Quindi, siamo sempre gli ultimi a sapere le cose e diciamo basta alla strumentalizzazione della scuola da parte della politica, per altri scopi. Vogliamo più indipendenza. Chiediamo al ministero di ascoltare, tramite le sue propaggini regionali e provinciali, le richieste dei rappresentanti e della consulta degli studenti". (ANSA).