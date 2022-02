Murale senza ok Soprintendenza, carabinieri ad Alassio

(ANSA) - SAVONA, 07 FEB - Questa mattina i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico si sono presentati in Comune ad Alassio per raccogliere la documentazione inerente il progetto del 'Wall of Presidents', un murale che raffigura i Presidenti della Repubblica italiana. Secondo quanto diffuso oggi dall'amministrazione, infatti, l'opera è stata realizzata nonostante l'assenza di parere positivo da parte della Soprintendenza. L'opera è stata realizzata da Roberto Collodoro, in arte Robico, a ottobre 2021 in vista delle elezioni previste per gennaio. Nonostante il progetto sia stato inviato alla Soprintendenza, però, il parere a ottobre non era ancora arrivato: nonostante il documento mancante il Comune - dato l'approssimarsi delle elezioni e soprattutto la finestra temporale di disponibilità dell'artista, molto richiesto - ha deciso di dare ugualmente il via ai lavori realizzando quello che è stato ribattezzato "un piccolo Monte Rushmore sulla collina di Alassio".

"Abbiamo consegnato tutti i rilievi - spiega Angelo Galtieri, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Alassio - le fotografie del prima e del dopo l'intervento, gli atti e il progetto, nonché l'istanza alla Soprintendenza. Ora attenderemo eventuali provvedimenti. Confidiamo nel fatto che sotto il profilo meramente estetico, abbiamo riqualificato una superficie in stato di incuria e abbandono e l'abbiamo fatto ispirandoci a un tema di alta istituzionalità con l'intento di trasformare la zona in una meta didattica, con edicole lungo il percorso di avvicinamento ispirate alla storia di tutti i Presidenti della Repubblica Italiana". "In proposito presenteremo un accertamento di compatibilità ambientale in sanatoria - aggiunge Marco Melgrati, sindaco di Alassio - procedura compatibile poiché l'intervento non ha comportato né aumento di volume, né di superficie. Ovviamente se la Soprintendenza vorrà darci indicazioni in merito, eseguiremo quanto richiesto". (ANSA).