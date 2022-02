Incidente tra alcuni Tir e auto in A26, tratto chiuso

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - Incidente sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce e tratto temporaneamente chiuso tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21 in direzione Genova.

Secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia l'incidente ha visto coinvolti quattro mezzi pesanti e diverse autovetture.

Sul tratto interessato era segnalata nebbia con bassa visibilità e limite di velocità di 50 km/h.

Sul posto, soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Genova.

Agli utenti diretti verso Genova, dopo l'uscita a Casale Monferrato Sud si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada ad Alessandria Sud. (ANSA).