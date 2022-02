Covid: Liguria, pochi tamponi, nuovi casi sotto quota mille

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - Scende per la prima volta nella quarta ondata sotto la soglia psicologica di mille il numero dei nuovi casi Covid-positivi in Liguria ma a fronte di un numero esiguo di tamponi. Sono infatti 945 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 9 mila tamponi, di cui 2 mila molecolari e 7 mila test antigenici rapidi. Genova resta la città con il maggior numero di nuovi casi (499), seguita da Savona (299), La Spezia (88), il Tigullio (78) e infine Imperia (49). Due le persone testate che non risiedono in Liguria. Scende ancora il numero delle persone positive: a oggi sono 37.659, 1.312 in meno rispetto a ieri.

Nel bollettino di Regione Liguria vengono evidenziati ancora 4 decessi avvenuti tra il 2 e il 6 febbraio. Si tratta due due donne di 94 e 92 anni e due uomini di 82 e 91 anni. Da inizio pandemia sono quasi 5 mila i morti in Liguria (a oggi 4.944).

Lieve aumento degli ospedalizzati che oggi sono 718 (3 in più rispetto a ieri) mentre restano stabili le terapie intensive: sono 33 i pazienti in Intensiva, 24 dei quali non sono vaccinati. Diminuiscono ancora le persone in isolamento domiciliare: sono a oggi 36.935, 1.314 in meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono state 5.493 le dosi di vaccino somministrate. Le dosi booster somministrate fino a oggi sono 847.070. (ANSA).