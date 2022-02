Bucci all'ANSA: depositi chimici, waterfront e tpl gli obiettivi di fine mandato

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - Non sembra aperto ad alcun tipo di passo indietro sul trasferimento dei depositi chimici da Multedo al porto di Sampierdarena, anzi, "imprimere più forza a tutta la procedura amministrativa dei depositi chimici, chiudendo la partita, è un traguardo importante che vogliamo raggiungere entro la fine di maggio". Così il sindaco di Genova Marco Bucci, a pochi mesi dalla fine della legislatura elenca quelli che sono gli obbiettivi da raggiungere a ogni costo.

"Tra questi l'apertura del canale navigabile all'interno del Waterfront Levante per confermare ai genovesi che quel progetto sta andando avanti nei tempi giusti" e poi "la completa finalizzazione dei finanziamenti per il trasporto pubblico locale, ovvero i 400 milioni per la Skymetro in Val Bisagno, e per il people mover per gli Erzelli". Nei giorni scorsi il Comune è andato in missione al ministero dei Trasporti con questa finalità. "Sono fiducioso di poter avere una risposta a marzo", aggiunge il sindaco. Tra i tasselli da sistemare entro fine mandato però c'è anche la partita dei 53 milioni "avanzati" dal Decreto Genova, non utilizzati, e che Bucci vuole a disposizione per progetti urbanistici e di rilancio del territorio cittadino.

Sulla questione tornerà alla carica mercoledì in occasione dell'incontro con il premier Draghi che sarà in visita anche sotto il viadotto Polcevera, negli spazi del futuro grande parco sotto il ponte. Dovrebbero essere presenti anche i familiari delle vittime. (ANSA).