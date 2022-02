Carabinieri S.Margherita identificano autori furti con abbraccio

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 07 FEB - I Carabinieri di S.Margherita Ligure hanno deferito all'autorità giudiziaria una donna e un uomo, entrambi 40enni e pregiudicati, che si sono resi responsabili di furto aggravato in concorso. Le indagini, avviate lo scorso 29 gennaio a seguito della denuncia presentata da un'anziana donna della cittadina ligure alla quale era stato sottratto un Rolex di ingente valore, hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei due consentendo ai Carabinieri di Santa Margherita Ligure, in stretta collaborazione con i militari di Lavagna, di identificarli e fermarli, impedendo così la consumazione di ulteriori reati. Le dichiarazioni fornite dall'anziana e gli accertamenti condotti dagli inquirenti hanno permesso di appurare che i due avevano operato attraverso la "tecnica dell'abbraccio", particolare strategia di azione nella quale un soggetto, di solito di sesso femminile, dopo aver avvicinato con fare cortese la vittima, cerca di abbracciarla per sottrargli l'orologio, generalmente di pregio per poi scappare grazie a un complice in macchina.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, i Carabinieri hanno individuato l'esatta tempistica dell'accaduto: da qui, con una serie di analisi incrociate, sono risaliti a un primo parziale identikit della donna, individuando anche l'auto utilizzata dalla coppia che è stata intercettata a Lavagna. Ulteriori accertamenti hanno permesso di fermare in strada anche la donna che non presente a bordo dell'auto durante il primo controllo. La donna è stata riconosciuta dall'anziana vittima quale autrice del furto. (ANSA).