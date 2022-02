Cantieri e incidenti, code su tutto il nodo ligure

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - Code e rallentamenti su tutto il nodo autostradale ligure per cantieri e incidenti senza feriti.

Sulla A26, a causa di cantieri, coda dall'alba tra Ovada e Masone verso Genova: alle 8,30 verso Genova Voltri ci sono 4 km di coda lavori. Code e rallentamenti da Genova Est all'allacciamento con la A7, dove sono presenti cantieri, e da Bolzaneto a Busalla con 4 chilometri di coda dovuta ai lavori.

Coda anche in uscita a Genova Bolzaneto per chi proviene da Genova per traffico intenso. In direzione opposta coda di 3 km tra Bolzaneto e l'allacciamento A7/A10. Coda di 2 km tra Nervi e Genova est per veicolo in avaria e per un incidente senza feriti tra un tir e un'auto sul viadotto Bisagno. 2 km coda tra Rapallo e Chiavari verso Rosignano e 2 km di coda per cantieri tra Recco e Rapallo. (ANSA).