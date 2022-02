Alla Liguria 1,3 miliardi per investimenti da Pnrr

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - Sarà oltre 1,3 i miliardi per la Liguria in arrivo dal Pnrr. Soldi da distribuire in investimenti per infrastrutture e mobilità sostenibili, con priorità agli interventi portuali, il rinnovo di parco bus e treni regionali e sviluppo del trasporto rapido di massa per aumentare l'offerta di trasporto urbano ecologico e digitale. E poi, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e sette progetti innovativi di rigenerazione urbana per aumentare la coesione sociale e la qualità abitativa e rafforzamento della medicina territoriale e aumento dell'offerta educativa per la prima infanzia. I progetti sono stati illustrati nel corso della terza tappa a Genova di Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel dettaglio 692,5 milioni sono destinati a interventi portuali e Cold Ironing; 176,8 milioni per il Programma innovativo per la qualità dell'abitare (PinQua); 68,8 milioni per il rinnovo degli autobus; 16,8 milioni per il rinnovo dei treni; 227,6 per il Trasporto rapido di massa; 22,7 milioni per la mobilità ciclistica; 44,2 per l'edilizia residenziale pubblica e cittadelle giudiziarie; 27,5 per gli invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche; 5,9 milioni per ferrovie, sistemi di controllo e upgrading tecnologico; 19,1 milioni per le strategie nazionali per le aree interne; 0,7 milioni per i percorsi nella storia e per il Turismo lento. (ANSA).