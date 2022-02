Con l'auto nel dirupo per il ghiaccio, 3 feriti a Triora

(ANSA) - TRIORA, 06 FEB - Tre ragazzi sono finiti in un dirupo con l'auto a causa del ghiaccio ieri sera, mentre cercavano di raggiungere il rifugio di Sanremo. E' accaduto dalle parti di Burniga, nel territorio comunale di Triora, in alta Valle Argentina. Alle operazioni di soccorso, che si sono concluse durante la notte, hanno partecipato il personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

Due degli occupanti sono riusciti a uscire dell'abitacolo, mentre un terzo, di 36 anni, è rimasto intrappolato nelle lamiere. La squadra del soccorso alpino ha contribuito con un sistema di contrappesi a portare in superficie l'uomo che è stato ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per contusioni e sospette fratture. Gli altri due occupanti dell'auto sono stati portati al pronto soccorso di Imperia.

(ANSA).