Giampaolo, rispetto il Sassuolo ma voglio punti

(ANSA) - GENOVA, 05 FEB - Sono state due settimane in cui "la squadra ha lavorato molto bene: mancavano i nazionali e abbiamo avuto qualche elemento indisponibile per infortunio ma la maggior parte del gruppo ha lavorato come piace a me". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo che domani debutterà al Ferraris dopo l'addio nel 2019. Per la sua Samp c'è il Sassuolo ma è tempo anche per fare un bilancio del mercato invernale concluso da pochi giorni: "Ci sono stati innesti precedenti al mio ritorno e altri successivi. Non ci sono state cessioni illustri e questo è molto importante. Sono arrivati giocatori di spessore come Sensi e altri che ci portano freschezza ed entusiasmo: penso anche a Sabiri e Supryaga.

Sabiri sarà trascinato dall'euforia per il salto di qualità, Supryaga è un ragazzo giovane che deve ambientarsi. La società di più non poteva fare in questo momento - ha sottolineato -.

Potevamo chiudere un'ultima operazione, ma non bisogna nascondersi davanti alle difficoltà del momento. A me sta bene così".+ Giampaolo domani dovrà rinunciare ancora agli infortunati Yoshida e Quagliarella, ma la formazione è praticamente fatta con l'unico dubbio in difesa visto che sono in corsa per una maglia Magnani e Ferrari. Subito dall'inizio il neo acquisto Sensi alle spalle di Gabbiadini e Caputo: "E' un modello - ha concluso -: si è dato un impronta calcistica ben precisa e lo scouting viene fatto in funzione del gioco che si vuole mettere in mostra: ho grande stima e rispetto per il Sassuolo ma noi vogliamo fare punti". (ANSA).