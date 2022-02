Funziona controllo sui locali 'rumorosi' alla Spezia

La costante opera della Polizia Locale della Spezia di repressione prima e di prevenzione successivamente, attraverso continue ispezioni e monitoraggio dei pubblici esercizi e circoli cittadini, sta dando i suoi frutti in termini di contenimento delle emissioni sonore derivanti dalla diffusione di musica nei locali. Le verifiche effettuate anche nella serata di ieri, hanno dato esito negativo informa una nota: tutti i locali controllati risultavano in regola dal punto di vista del volume di diffusione della musica.

In centro, dopo che specifico reclamo perveniva alla Centrale Operativa del Comando di Viale Amendola, la Polizia Locale effettuava immediato sopralluogo nella Via Sapri senza riscontrare alcuna anomalia che potesse essere fonte di disturbo per i residenti.

Sempre nella serata di ieri, le pattuglie dislocate nel Quartiere Umbertino eseguivano sopralluoghi nelle vie ove sorgono i principali circoli privati, in precedenza attenzionati per musica ad alto volume e, ricorrendone i presupposti, sanzionati ai sensi delle vigenti normative in materia.

Gli agenti si soffermavano in particolare all'esterno dei circoli ubicati in Via Napoli incrocio Via Bixio, Via Firenze incrocio C.so Cavour e Via Milano per C.so Cavour, ed in tutti e tre i casi, conformemente alle prescrizioni imposte ai gestori, non vi erano casse acustiche posizionate all'esterno e nessun suono era udibile dalla pubblica via, le porte dei circoli erano mantenute chiuse e sui marciapiedi non vi erano gruppi di avventori che stazionassero creando disturbo.