Alassio scopre piastrella in memoria di partigiano deportato

E' stata scoperta ad Alassio (Savona) una piastrella alla memoria del deportato Luigi Therisod. Aned, Anpi e Comune di Alassio hanno scoperto la piastrella con la dedica e il motto: "imparino i vivi dal destino dei morti". Lacerimonia si è tenuta presso il Muretto di Alassio per iniziativa dell'Associazione Nazionale Ex deportati nei Campi Nazisti, dell'Anpi, sezione di Alassio-Laigueglia e del Comune.

E' stato ricordato il partigiano Luigi Therisod, deportato e morto a Mauthausen nel 1944. "A pochi giorni dalla Giornata della Memoria - commenta Marco Melgrati - un altro momento per non dimenticare e perchè conoscere la nostra storia possa aiutare a non commettere errori già commessi".

Luigi Therisod, era nato a Calamandrana (Asti) il 4 febbraio 1925 ma era residente nel Comune di Alassio. "Deportato politico il 10 marzo 1944 a Mauthausen, morto nel sottocampo di Gusen il 1 settembre 1944 - si legge sulla piastrella -. Alle future generazioni affinchè imparino i vivi dal destino dei morti".