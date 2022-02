Standing ovation per Achille Lauro e Loredana Bertè

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - Achille Lauro si inginocchia davanti a Loredana Bertè: Sei bellissima è da standing ovation all'Ariston. Al termine dell'esibizione Amadeus regala a Loredana un fascio di rose rosse da parte di Lauro, con un biglietto: "Per l'immensa artista a incredibile donna che è Loredana - dice l'artista - mi sono permesso di scrivere un biglietto che forse sono le parole che tutti avremmo dovuto dirle da tempo: che strano uomo sono io, incapace di chiedere scusa, confonde il perdono con la vergogna, è capace solo di dire sei bellissima perché ancora ha paura di dire sei bellissima. Stasera, per i tuoi occhi ancora, chiedo scusa e vado via". (ANSA).