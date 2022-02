Operatrice sanitaria rsa ruba bancomat a anziano, arrestata

(ANSA) - SAVONA, 04 FEB - Una operatrice sociosanitaria di 50 anni è stata arrestata dai carabinieri di Varazze (Savona) perché accusata del furto del bancomat di un anziano assistito nella residenza per anziani dove la donna lavorava. L'arresto è stato eseguito in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Savona. Le indagini dei militari, coordinate dal pm Giovanni Battista Ferro, hanno permesso di acquisire rilevanti elementi probatori a carico della donna che, assunta come operatrice socio-sanitaria in una nota residenza per anziani di Varazze, approfittando delle precarie condizioni di uno degli ospiti, avrebbe rubato il bancomat dell'anziano utilizzandolo per acquisti per oltre duemila euro.

La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di ottenere diversi riscontri all'attività investigativa, infatti sono stati rinvenuti diversi oggetti acquistati con la carta rubata. Nel corso delle indagini è emerso anche che la donna, per essere assunta nella residenza per anziani aveva presentato dichiarazioni false, omettendo di riferire di aver riportato nel tempo altre condanne in sede penale per reati dello stesso tipo.

La donna, rintracciata nella giornata di ieri, si trova ora in carcere a Genova Pontedecimo e dovrà rispondere dei reati di furto e indebito utilizzo di carte di credito. (ANSA).