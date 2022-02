Incendio devasta casetta su alture Genova, sfollati vicini

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - Un incendio ha distrutto la notte scorsa una abitazione di Trensasco. il proprietario si è messo in salvo da solo ma l'incendio ha obbligato i vigili del fuoco a evacuare la casa a fianco per evitare pericoli in caso di crollo. L'intervento dei pompieri, ancora in corso questa mattina, è scattato poco prima dell'uno di notte. Al momento sono in corso le perizie per capire l'origine dell'incendio.

