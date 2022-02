In Liguria 60% iscritti liceo, regione Nord col numero più alto

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - La Liguria nell'anno scolastico 2022/2023 sarà la regione del Nord Italia con il maggior numero di studenti neo iscritti nei licei: il 60,1% del totale, rispetto al 47,7% in Veneto, il 47,9% in Emilia Romagna, il 51,8% in Lombardia, il 53,2% in Friuli Venezia Giulia e il 54,6% in Piemonte. Lo rileva un'indagine del Miur sulle iscrizioni online alle scuole secondarie di secondo grado.

In attesa dei dati delle regioni a statuto speciale, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, la Liguria si attesta a livello nazionale per numero di studenti neo iscritti nei licei, rispetto al 69,6% in Lazio, il 62,6% in Abruzzo, il 61,3% in Campania e Sardegna e il 61% in Sicilia. In crescita anche la percentuale di iscrizioni negli istituti professionali della regione passate dall'11,8% dell'anno in corso al 12,2% del totale per l'anno prossimo. In calo la percentuale di iscrizioni negli istituti tecnici passate dal 28,4% dell'anno scolastico 2021/2022 al 27,7% dell'anno 2022/2023.

Il 6,2% degli studenti liguri ha scelto l'artistico, il 6,7% il classico, il 9,3% il linguistico, il 15,8% lo scientifico, il 7,1% scienze umane, il 6,7% lo scientifico con l'opzione di scienze applicate, il 4,7% le scienze umane con l'opzione economico sociale, lo 0,2% l'europeo/internazionale, il 2,6% lo scientifico-sezione ad indirizzo sportivo, lo 0,7% il musicale e coreutico-sezione musicale e lo 0,2% il musicale e coreutico-sezione coreutica. Nei tecnici l'8,3% degli studenti ha optato per l'indirizzo economico e il 19,4% tecnologico. Per quanto riguarda le iscrizioni agli istituti professionali nell'anno 2022/2023 la Liguria, col 12,2%, è 0,5 punti percentuali sotto la media nazionale del 12,7%. (ANSA).