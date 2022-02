False dichiarazione per avere reddito cittadinanza, denunciati

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza. Lo hanno scoperto i carabinieri del comando provinciale di Genova che hanno denunciato tre persone, tra i 25 e i 40 anni. Secondo quanto stimato dai militari i tre hanno percepito sette mila euro. Nei guai sono finiti un senegalese di 35 anni che ha dichiarato di avere un permesso di soggiorno valido, e due nigeriani di 25 e 40 anni, che hanno indicato di essere residenti in Italia da almeno dieci anni. I tre sono stati denunciati per truffa aggravata e percezione di debita di reddito di cittadinanza. L'Inps ha sospeso l'erogazione del beneficio. (ANSA).